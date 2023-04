x x

CESATE – Nel girone B della Prima categoria, 29′ e penultima giornata, pari interno del Asd Ceriano, il 2-2 contreo l’Albate complica la vita ai cerianesi che ancora non posso brindare alla promozione visto che sono tallonati a un punto dell’Ardita, 60 a 59. Proprio l’Ardita in casa oggi pomeriggio ha travolto 4-2 l’ambizioso Rovellasca, al quale non sono bastate le reti di Tallarita e Barcella. Vittoria esterna invece per il Sc United, 3-1 al Portichetto Luisago con reti di Bernello e doppietta di Livelli. In classifica dunque Ceriano primo con 60 punti, Ardita 59, Bovisio Masciago 58 e Rovellasca 53. L’Sc United segue a 51 punti.

Nel girone A brinda alla matematica promozione la Pro Azzurra Mozzate dopo il pari, 2-2, in trasferta contro la Sommese. Nel derby Lonate Ceppino-Fc Tradate 0-1 con rete di Federico; in casa la Salus Turate ha pareggiato 2-2 contro l’Union Villa Cassano. In classifica Pro Azzurra prima e irraggiugibile con 67 punti, Gallarate a 61. Tradate è sesta con 42 punti, Lonate Ceppino ne ha 35 a metà graduatoria mentre la Salus Turate è ultima con 12 punti.

(foto: Sc United in azione di gioco)

