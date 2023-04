x x

UBOLDO – Partita a senso unico quella andata in mostra nel primo pomeriggio di questa ultima domenica di aprile nello stadio parrocchiale di Uboldo tra Pro Juventute e Gerenzanese.

La squadra ospite, rafforzata moralmente anche dalla vittoria di scorsa settimana, applica un gioco aggressivo in modo tranquillo e semplice che non riesce ad essere arginato dalla difesa dei padroni di casa a cui vengono rifilati ben tre reti. La Pro Juve riesce a dare l’unico segno di vita al minuto 38 del secondo tempo regolamentare nel quale Ceriani insacca il pallone in rete che varia il risultato parziale a 1-3. Al goal dei padroni di casa rispondno aggressivamente pochi minuti dopo gli ospiti che, firmando l’1-4, chiudono definitivamente la partita.

Seconda vittoria consecutiva con poker per la Gerenzanese che dopo il 4-0 in casa della scorsa giornata contro la terzultima Borsanese riesce nuovamente a stravincere e far valere il proprio dominio. La Pro Juventute, invece, dopo il pareggio con il Lonate Pozzolo della scorsa domenica non riesce a reagire, ciononostante la sua posizione in classifica resta invariata dal momento in cui la Solbiatese, al momento nona, in data odierna trova il pareggio con la Borsanese portandosi a pari punti con la squadra di Uboldo a 36 punti.

Aldo Falgares

ASD PRO JUVENTUTE – ASD GERENZANESE 1-4

Asd PRO JUVENTUTE: Caruana, Soldi, Reda M, Ceriani, Geron, Venegoni, Anafllouss, Flores, Colombo, Regalati, Crespi. A disposizione: Falcone, Spagnuolo, Meloni, Sghaier, Bienati, Bergomi, Secchieri, Panaia, Romeo. All: Casati.

Asd GERENZANESE: Girola, Gambino, Viola, Grassi, Franchi, Ranieri, Rimoldi, Morandi, Gorgoglione, Quici, Geron M. A disposizione: Chinaglia, Sponsale, Daga, Restelli, Sgarzi, Borghi M, Spitaleri, Boeri, Canavesi. All: Amato.

(foto da Pro Juventute)