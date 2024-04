Sport

SARONNO – Tante emozioni nel calcio locale, lo scorso fine settiman. In Eccellenza nell’anticipo di sabato la sconfitta interna della Caronnese; domenica il Fbc Saronno ha vinto in trasferta contro il Magenta secondo in graduatoria mentre l’Ardor Lazzate non è andata oltre il pari contro il pericolante Meda.

In Promozione spicca la vittoria dell’Universal Solaro, ma anche quella della scatenata Aurora Uboldese.

In Prima categoria Sc United corsara.

In Seconda categoria la Gerenzanese, già matematicamente promossa, si aggiudica anche il derby col Cistellum; prezioso successo per l’Amor sportiva, pari in casa il Dal Pozzo.

In Terza categoria vittoria dell’Airoldi Origgio,

(foto: una fase di gioco di Magenta-Fbc Saronno)

