Calcio

GERENZANO – Partita combattuta quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 14 aprile nello stadio comunale di Gerenzano dove la Gerenzanese ha ospitato, in occasione della 28° giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como, il Dal Pozzo.

I padroni di casa partono fortissimo sin dai primi minuti del primo tempo nei quali riescono a sbloccare subito il risultato in seguito alla rete di Gambino che respinge la palla in porta dopo una respinta dell’estremo difensore avversario. Dopo l’1-0 della squadra di casa, il Dal Pozzo prova a reagire con Barone la cui conclusione finisce di poco a lato del palo. Il primo tempo si chiude con una gran parata del portiere ospite Salvadore che lascia, dopo 45 minuti di gioco, il parziale sull’1-0.

La seconda metà della partita si apre, invece, con il pareggio del Dal Pozzo firmato da Barone. Dopo pochissimi minuti dall’1-1, il direttore di gara concede un calcio di rigore ai padroni di casa che, però, non riescono a trasformarlo nel goal del vantaggio vista la parata del portiere ospite sul bomber Ciuciu. Nonostante diverse azioni offensive pericolose della Gerenzanese, la squadra ospite resiste facendo concludere così il match con il risultato definitivo di 1-1.

Il Dal Pozzo porta a casa, dunque, un importantissimo punto grazie al quale conquista matematicamente la salvezza grazie alla quale disputerà un’altra stagione in seconda categoria. Diverso è, invece, il risultato per la Gerenzanese che conquista un punto che vale poco vista l’ormai già assodata vittoria del campionato e, dunque, promozione in prima categoria.