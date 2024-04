Calcio

CESANO MADERNO – Una partita interminabile ricca di emozioni quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 21 aprile nel centro sportivo comunale di Cesano Maderno dove il Molinello, in occasione della penultima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como, la vincitrice del girone Gerenzanese.

Nel primo tempo, dopo un’occasione per i padroni di casa arrivata dalla pericolosa conclusione di Negri, la Gerenzanese riesce a sbloccare il risultato con il bomber Ciuciu che, precisamente al 15′, devia in porta il pallone arrivato dal corner battuto da Geron. Dopo circa un quarto d’ora dal goal dello 0-1, la capolista raddoppia il vantaggio nuovamente con Ciuciu che in area, dopo uno spettacolare stop, spiazza il portiere e firma la doppietta. La risposta del Molinello arriva verso il 40′ con Elezi che trova la rete che accorcia le distanze con una gran conclusione da un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore.

Sono, invece, i padroni di casa ad aprire il secondo tempo riuscendo a pareggiare il risultato con la trasformazione dal dischetto di Pelucchi che spiazza il portiere e concretizza il calcio di rigore concesso dal direttore di gara al 15′ della ripresa. Dopo pochissimi minuti dal pareggio, il Molinello riesce a ribaltare gli avversari con Donghi che insacca il pallone in rete con una grande conclusione. La Gerenzanese prova a reagire sempre con Ciuciu ma il portiere di casa gli nega il goal. Durante l’ultimo minuto di gioco la capolista prova a riacciuffare il pareggio con la rovesciata di Gorgoglione sulla quale, però, è bravo l’estremo difensore di casa che, dopo aver neutralizzato la conclusione, fa partire un veloce contropiede grazie al quale Mali firma il goal del poker che fa concludere la partita con il risultato di 4-2.

Il Molinello vince così un match grazie ad una bellissima rimonta nel secondo tempo dopo i due goal di svantaggio subiti nei primi 45 minuti. Con la vittoria di oggi, il Molinello può festeggiare l’aritmetico accesso alla fase play-off vista anche la sconfitta per 4-1 della Polisportiva Veranese con il Figino Calcio. La Gerenzanese, invece, rimedia la terza sconfitta stagionale.

(foto da archivio)