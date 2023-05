x x

SARONNO – Meteo: cosa aspettarsi per la giornata di oggi, 1 maggio? La mattina presto non dovrebbe piovere – o comunque piovere poco ma con cielo nuvoloso. Mentre pioggia più consistente è possibile (ma non certo) che la si veda attorno a metà giornata, poi comunque meno forte durante il pomeriggio con peggioramento nel corso della notte fra lunedì e martedì. Temperature fra i 13 ed i 17 gradi. La situazione dovrebbe poi migliorare martedì quando si rivedrà il sole e la temperaturea supererà i venti gradi con trend in migloramente sino a prossimo fine settimana, quando potrebbe rivedersi della pioggia.

