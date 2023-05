x x

SARONNO – Pronto a colpire le auto con un mattone: arrestato ricercato alla stazione di Ceriano-Solaro.

L’occupazione è iniziata nel tardo pomeriggio di sabato, la sera e di notte sono arrivati molti giovani ed è iniziato “Maledetta primavera”, concertone di inizio primavera degli anarchici saronnesi, che come location hanno scelto il vecchio stabile agricolo da tempo in disuso in fondo a via San Carlo nei pressi della stazioncina ferroviaria di Saronno sud.

Sono otto i marocchini finiti alla sbarra al tribunale di Monza dopo l’operazione antidroga messa a segno dai carabinieri nei boschi della zona, ed in particolare nelle vicine Groane. In tutto erano state arrestate 24 persone, 8 sono quelli che hanno chiesto di definire la loro posizione con il rito abbreviato; ora la pubblica accusa ha chiesto per loro pene fra 2 anni e 10 anni di carcere. A vario titolo devono rispondere di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, ed anche di lesioni personali.

Parco Lura cresce il degrado tra rifiuti e fuochi, Guaglianone: “Servono pulizia e controlli, s’attivi il Comune”.

