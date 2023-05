x x

MISINTO – C’è chi ha segnalato quello che pensa essere il padrone, chi si è offerto di darle una cosa se non dovesse trovare la propria famiglia. La comunità misintese si è mobilitata per aiutare la maxi tartaruga d’acqua trovata ieri pomeriggio, domenica 30 aprile sulla pista ciclabile in via Europa.

“Stava per attraversare la strada e per paura che si potesse ferire l’abbiamo portata a casa. Se fosse di qualcuno mi contatti in privato! Grazie”. L’appello condiviso su Facebook dalla misintese che ha recuperato l’animale fuggitivo.

Tante le risposta da chi ha segnalato il possibile proprietario, a chi si è offerto di prendersene cura se non dovesse ritrovare la sua famiglia. E non è mancata una discussione sulla specie della tartaruga.

