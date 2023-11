MISINTO – “Non c’è stata nessuna propaganda da parte dell’Amministrazione comunale. Semplicemente abbiamo condiviso un’informazione su un’iniziativa istituzionale come richiesto da un cittadino. Siamo disponibili a farlo, e lo faremo, anche per le prossime proposte di legge e per chi ne farà richiesta”.

Con grande semplicità il sindaco Matteo Piuri replica alle accuse del Pd Groane che stigmatizza la comparsa delle informazioni per la raccolta di firme sulla proposta di legge “un cuore che batte (che chiede l’obbligo per il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza, di far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso) nel display luminoso comunale di Cascina Nuova.

“Non c’è nessun sostegno dell’Amministrazione all’iniziativa (io stesso non ho firmato ad esempio) semplicemente il cittadino che la sta seguendo per la nostra comunità ci ha chiesto di poter informare la cittadinanza e trattandosi di una proposta di legge abbiamo provveduto a segnalarlo. Non avremo difficoltà, ovviamente, a fare lo stesso con le prossime richieste sulle proposte di legge che dovessero arrivare dai cittadini”.

E conclude: “La trovo una polemica sterile e inutile ma forse il merito di presa di posizione è anche quella di far vedere che il Pd è vivo ed esiste ancora”.

