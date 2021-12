x

SARONNO – “Un aumento di 4 euro al giorno della retta della casa di riposo comunale Focris. Un aumento di cui non parla nessuno. La maggioranza e il sindaco Augusto Airoldi sono troppo impegnati a pensare ai commercianti e a pagare le luci di Natale per parlare di un aumento di oltre 1.200 euro all’anno per tanti anziani. Per qualcuno saranno poca cosa ma per un anziano e una famiglia possono essere un’enormità. E’ un tema che merita almeno un confronto cittadino e un informazione chiara e tempestiva”.

E’ duro Sergio Giannoni storico volto della politica saronnese quando rende nota la notizia che era nell’aria da tempo e che è arrivata a degenti e parenti negli ultimi giorni.

La retta della Focris la casa di riposo intercomunale aumenterà da gennaio di 4 euro al giorno: “In questi giorni ho sentito il sindaco Airoldi e gli esponenti della Giunta parlare più volte delle luminarie pagate dal Comune per aiutare i commercianti. Ho sentito dire che bisogna sostenere questa categoria un po’ da tutte le forze politiche. E gli anziani? Si aumenta di 4 euro la retta comunale senza dire nulla? E soprattutto era l’unica possibilità? Non si potevano aiutare anche le famiglie e questi anziani?”.

Del bilancio della casa di riposo intercomunale con sede in via Don Volpi si è parlato molto durante la seduta del consiglio comunale dedicato al bilancio consolidato ma malgrado il dibattito si sia concentrato proprio sui conti della casa di riposo la notizia dell’aumento della retta non è stata affrontata