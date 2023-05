x x

UBOLDO / TURATE – Troppo alcol: oggi alle 18.40 l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca è accorsa in via Cadorna a Turate per soccorrere un uomo di 37 anni che si era sentito male ed al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Si è comunque ben presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale; sul posto è intervenuta anche la polizia locale.

A Uboldo intervento dell’ambulanza della Croce rossa in via Ceriani, oggi alle 15.25, per soccorrere una ragazza ventenne colpita da un improvviso malore: la giovane è stata trasferita in ospedale, in condizioni comunque non preoccupanti.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso per una precedente emergenza sanitaria)

06052023