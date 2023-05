x x

LOMAZZO – Traffico difficoltoso questo pomeriggio sull’autostrada A9 in direzione nord, per un incidente stradale avvenuto all’altezza del tratto fra Lomazzo Nord e Fino Mornasco dove una automobile è uscita di strada.

Due persone, una donna di 45 anni ed un uomo di 52 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche: sul posto oltre all’auto-infermieristica sono intervenute le ambulanze della Croce azzurra di Cadorago e della Croce verde di Fino Mornasco ed è stato fatto decollare ed arrivare da Como anche l’elisoccorso. La scelta è stata però di trasferire i feriti in autolettiga, sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, hanno riportato lesioni e contusioni varie ma non sono apparsi in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro anche la polizia stradale, che ha avviato accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

