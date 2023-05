x x

SARONNO – Anche a Saronno stasera in cielo dovrebbero essere visibili i satelliti di Elon Musk, quello del progetto Starlink che portano internet in tutto il mondo. Sull’Italia il momento del passaggio dovrebbe essere attorno alle 21.50 e dovrebbero essere ben visibili nel cielo scuro, ad occhio nudo.

Chi riuscirà a vederli? Di certo non mancheranno le foto ricordo: i satelli si presentano come una lunga scia luminosa. I satelliti sull’Italia dovrebbero restare visibili per circa cinque minuti, tutto il tempo per provare a scorgerli in cielo. A Saronno è già capitato, suscitando la curiosità di molti cittadini.

(foto archivio: i satelliti di Elon Musk, del progetto Starlink, nel cielo di Saronno in una precedente occasione)

