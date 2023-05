x x

SARONNO – La doppia vittoria casalinga dell’Inox Team Saronno contro la Mia Office Blue Girls Pianoro e la contestuale doppietta casalinga della Mkf Bollate, nel big match contro Forlì, consente alle campionesse d’Italia in carica di conquistare la vetta della classifica. Doppiette anche per Rheavendors Caronno e Macerata. Unico pareggio di giornata a Parma, tra Taurus Donati Gomme e Metalco Thunders Castellana.

Qui Saronno

Inox Team Saronno – Mia Office Blue Girls Pianoro

Non tradisce le aspettative della vigilia il duello tra Saronno e Pianoro, con Nicolini e Comar in pedana di lancio, in una gara 1 che ha visto le nerazzurre passare in vantaggio e il tentativo sfiorato di rimonta da parte della compagine felsinea. Nel primo inning (battuta di Armirotto) e nel terzo (singolo di Longhi più errore della difesa) Saronno si porta avanti 4-0 nel parziale e sembra controllare il match, ma un sesto inning aperto dal doppio di Bartoli e caratterizzato da imprecisioni difensive consente a Pianoro di sfiorare la rimonta, fermandosi però sul 4-3 finale in favore di Saronno.

Anche la seconda partita è molto equilibrata e il gioco è fluido e molto veloce. Bella sfida in pedana tra Yamerki Guevara Limonta e Stephanie Trzcinski, risolta a favore di quest’ultima, nonostante entrambe concedano 5 valide agli attacchi avversari. Il finale dice 1-0 per Saronno, con il punto della vittoria delle campionesse d’Italia in carica segnato da Fabrizia Marrone (foto) su volata di sacrificio di Giulia Longhi; in un inning in cui anche Valeria Bettinsoli era andata vicina alla marcatura, su battuta in diamante di Milagros Lozada, ma era stata eliminata a casa base. Con questa doppietta l’Inox Team Saronno scavalca in classifica Forlì e diventa la nuova leader della regular season.

Qui Caronno

Bertazzoni Collecchio – Rheavendors Caronno

Non basta una one-hitter di Alessia Melegari a Collecchio per superare una Caronno abile a restare in partita dopo lo svantaggio iniziale e sfruttare gli errori avversari. Collecchio passa immediatamente in vantaggio nel primo inning con il singolo di Pinardi che spinge a casa Colonna, le lombarde non demordono e nella terza ripresa hanno la loro occasione: Salvioni (hit by pitch) e Sheldon (base su ball) salgono in base e sulla successiva battuta di Yuruby Alicart la difesa emiliana commette degli errori ed entrano a casa entrambi i corridori di Caronno. Bianca Messina Garibaldi, e Silvia Durot per l’ultimo out ottenuto a basi piene, tengono a freno le mazze di Collecchio e Caronno vince la partita 2-1.

Con 3 punti segnati nella prima ripresa la Rheavendors Caronno chiude subito di fatto in conti anche in gara 2 e, alla fine, nonostante un tentativo di reazione del Bertazzoni Collecchio nel sesto, vince 3-1. Collecchio fa la propria parte per subire, commettendo 2 errori che, sommati a due basi ball e alle valide di Yuruby Alicart e Francesca Rossini creano il divario iniziale. Il punto della bandiera collecchiese porta la firma di Kaylin Campbell (solo-homer), ma non è sufficiente per innescare la rimonta.

Qui Bollate

Mkf Bollate – Forlì

Bollate in gara 1 infligge la seconda sconfitta in stagione a Forlì e accorcia in classifica sulle romagnole: un complete game shutout di Laura Bigatton tiene a freno il potentissimo attacco della squadra di Juni Francisca e allo stesso tempo è la leader offensiva con una prestazione super (2-4, un doppio, un triplo, 2 RBI) contro Cacciamani. Un sesto attacco da quattro punti, con gli RBI di Slaba e Bigatton, mette in ghiaccio la partita per Bollate che vince 5-0.

Bollate completa la doppietta e l’aggancio in classifica, vincendo 6-1 la partita serale. L’inizio, però, è di marca forlivese e grazie a un fuoricampo dell’ex Marta Gasparotto la squadra romagnola passa avanti 1-0. Pareggio immediato con triplo di Mikiko Eguchi e singolo, che batte a casa il punto, di Elisa Cecchetti. Tre punti nella terza ripresa, segnati da Elisa Princic, Gabriela Slaba e Laura Bigatton, grazie ai doppi di Slaba e Silvia Torre, creano il solco che Bollate è capace di continuare a segnare, fino a correre a casa altre due volte al sesto con le valide di Cecchetti (doppio) e Slaba. Vittoria per Gabrielle Plain, sconfitta di Alyssa Renee Graves.

Risultati 6′ turno di andata

Sabato 6 maggio

Taurus Donati Gomme Old Parma – Metalco Thunders Castelfranco 4-6; 4-2

MKF Bollate – Forlì 5-0; 6-1

Macerata – Sestese 8-1 (5° inn); 6-5 (9° inn)

Inox Team Saronno – Mia Office Blue Girls Pianoro 4-3; 1-0

Bertazzoni Collecchio – Rheavendors Caronno 1-2; 1-3

Classifica

Inox Team Saronno (10-2, .833); Mkf Bollate e Forlì (9 vittorie – 3 sconfitta, .900); Rheavendors Caronno (8-4, .667); Mia Office Blue Girls Pianoro (6-6, .500); Macerata (5-7, .417); Metalco Thunders Castelfranco, Taurus Donati Gomme Old Parma, Bertazzoni Collecchio (4-8, .333); (4-8, .300); Sestese (1-11, .083)

