x x

ORIGGIO – E’ di 7 persone medicate in ospedale, una anche in serie condizioni e compresi 2 bambini, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo l’autostrada A8 in direzione sud, all’altezza del bivio con la A9, in territorio di Origgio, dove si sono scontrate due automobili.

Ad avere bisogno di cure mediche una bimba di 8 anni, un bimbo di 12 anni, un ragazzi di 21 anni, una donna di 32 ed una di 39 anni, un uomo di 51 anni ed uno di 75 anni. Autostrada bloccata e grande mobilitazione dei mezzi di soccorso, da polizia stradale ai vigili del fuoco, a tre ambulanze della Croce rossa di Saronno, Legnano e Busto Arsizio; all’automedica ed è stata fatto atterrare nelle vicinanze anche l’elisoccorso. I feriti sono stati distribuiti fra gli ospedali Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, Legnano e quello di Circolo di Varese.

06052023