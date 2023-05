x x

SARONNO – “Dopo il consiglio comunale di giovedì sera in merito all’approvazione del bilancio consuntivo 2022, in cui il sindaco Augusto Airoldi ha sottolineato come la sicurezza a Saronno è sotto controllo, nonostante la nostra totale disapprovazione a riguardo, puntualmente venerdì mattina è accaduto un fatto che riteniamo di una gravità inaudita”

Così Obiettivo Saronno, lista civica, inizia la propria nota in tema di sicurazza.

“All’interno della scuola Ignoto Milite, che ospita bambini delle elementari e ragazzi del liceo Legnani, alcuni giovani studenti si sono trovati a contatto diretto con due senzatetto e il loro cane all’interno degli spogliatoi, sostenendo di aver visto per terra anche alcune siringhe. Riteniamo questo fatto inaccettabile ed estremamente preoccupante proprio perché accaduto all’interno di una scuola pubblica, luogo in cui la sicurezza dovrebbe essere baluardo degli studenti.

Ci sconvolge l’ancora assordante silenzio del Sindaco, che ricordiamo avere deciso di occuparsi in prima persona riguardo al tema sicurezza, che anche di fronte ad un atto così sconvolgente decide di non esporsi ufficialmente nei confronti dei Cittadini, quantomeno nel rispetto delle famiglie dei ragazzi coinvolti.

Ancor più grave è il fatto che non è la prima volta che all’interno del plesso scolastico si verificano queste incursioni notturne, seguite da furti di oggetti personali degli studenti e del personale scolastico, causati dal danneggiamento di una delle porte antincendio della scuola di proprietà comunale, alla quale l’amministrazione non è ancora corsa ai ripari.

Obiettivo Saronno esprime la più totale solidarietà agli studenti coinvolti in questa intollerabile vicenda ed invita il Comune a porre rimedio nell’immediato alla riparazione della porta antincendio, atto di semplice ordinaria amministrazione.

Nel contempo auspichiamo che l’amministrazione comunale si adoperi nei fatti, e non solo a parole, affinchè si faccia di tutto per tutelare la sicurezza dei cittadini. Il tempo delle promesse scritte nel programma elettorale e non mantenute è finito !

06052023