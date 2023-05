x x

UBOLDO – Sono stati identificati e sono stati dichiarati fuori pericolo: sarebbero entrambi originari del Marocco i due feriti, con colpi d’arma da fuoco, usciti venerdì sera sanguinanti fal bosco fra Uboldo e Rescaldina e soccorso, in due momenti diversi, alle 19 ed alle 20. Il 23enne è all’ospedale Niguarda di Milano (e forse è stato raggiunto anche da fendenti di coltello) mentre il 38enne è ricoverato all’ospedale di Legnano. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Saronno che indagano nel mondo dello spaccio degli stupefacenti, da quelle parti particolarmente fiorente.

Nell’immediatezza, sul posto erano intervenute anche auto infermieristiche e ambulanze, oltre all’elisoccorso. La prima ricostruzione parla dunque di spari nell’area verde nota per l’attività di spaccio. Oltre ai mezzi di soccorso sul posto sono intervenuti anche i carabinieri competenti per il territorio, di Saronno che di Legnano che non solo hanno effettuato i rilievi del caso ma hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire alle responsabilità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

07062023