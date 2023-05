x x

UBOLDO – Non è inusuale per un automobilista uboldese trovarsi davanti un cervo, spesso sbucato fuori improvvisamente dalle zone boschive, costringendo chi è alla guida a frenare bruscamente in preda allo spavento.

Si sta facendo sempre più usuale questo fenomeno lungo le strade del saronnese, specialmente lungo le strade che attraversano aree boschive, da qui il consiglio dell’amministrazione comunale e della Polizia Locale, a guidare lungo queste strade con estrema prudenza e a velocità ridotta.

Le segnalazioni degli abitanti sono arrivate dalla strada che da via Caduti della Liberazione porta in via Cascina Regusella, e dalla strada che da Cantalupo porta a Origgio, in prossimità quindi del Plis dei Mughetti.

