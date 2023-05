x x

SARONNO – Il momento tanto atteso dai fedeli e per cui la comunità saronnese sta lavorando da tempo è arrivato.

Lunedì sera sarà aperta la porta santa che avvierà le celebrazioni per l’anno di grazia voluto in occasione della posa della prima pietra del Santuario della Beata Vergine dei miracoli avvenuta 525 anni fa.

QUI LA PRESENTAZIONE DELL’ANNO DI GRAZIA

Si tratta insomma della solenne apertura del giubileo mariano. Il programma inizierà alle 20.30 con la recita del rosario alla presenza di sua Eminenza il cardinale Angelo Bagnasco. Si partirà dal monumento ai Caduti in fondo al viale del Santuario. Alle 21 l’apertura della Porta santa seguita dalla messa presieduta dal cardinale Bagnasco.

La cerimonia sarà l’inizio di una serie di eventi ed appuntamenti pensati per condividere momenti di preghiera ma anche di riflessione e condivisione sul tema della fede e della devozione. Ad esempio dal 9 maggio al 25 luglio, tutti i martedì sera, il Santuario resterà aperto fino alle 21 per “Una luce brilla per te”, con la possibilità di incontro con un missionario della misericordia inviato da Papa Francesco per un mo- mento dedicato all’ascolto e al dialogo.

Ci sarà poi un momento dedicato alle intenzioni di preghiera dei pellegrini: l’8 di ogni mese, alle 17.30, sarà recitato il rosario partendo dal viale Santuario. Alle 18 in Santuario una messa con uno spazio per le intenzioni personali.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione