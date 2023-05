x x

SARONNO – E’ passato ora da Saronno, alle 19.03, il bus dell’Inter che scortato dalla polizia di Stato sta raggiungendo lo stadio di San Siro a Milano per la disputa del derby di Champions league di calcio con il Milan. L’Inter ha vissuto la vigilia nel ritiro di Appiano Gentile, sede d’allenamento del club nerazzurro. Poco prima delle 19 la partenza del pullman, anzi dei due pullman dell’Inter alla volta di San Siro, seguiti in diretta per tutto il percorso dalle telecamere di Sky sport 24. Come detto, qualche minuto dopo le 19 il passaggio sulla A9 all’altezza di Saronno, sicuramente molti pedolari sulla strada del ritorno a casa (e gli appassionati diretti magari in auto verso San Siro) avranno modo di incrociare la carovana interista.

Il raduno di giocatori e staff del Milan è invece avvenuto a meno di due chilometri da San Siro, all’hotel Melia di Milano. La partita inizia alle 21, in diretta su Amazon Prime e su La 8 in chiaro.

(fotogramma tv da Sky Sport 24, il momento del passaggio del bus dell’Inter da Saronno)

10052023