x x

SARONNO – Ex prete in giro con divisa da ufficiale dei carabinieri: denunciato.

Anche il saluto di Papa Francesco per Angelo Camnaghi “guerriero che dopo averci insegnato il valore della vita ha trovato la pace”.

Acquazzone e mini-grandinata in centro ma… in periferia splende il sole.

Ancora ladruncoli in azione nei parcheggi dei supermercati cittadini. Ieri a metà giornata è stata presa di mira una donna che aveva appena fatto la spesa all’Esselunga di via Novara, qualcuno le ha sottratto la borsetta con il denaro ed i documenti personali.

Partita super emozionate e vittoria biancoceleste: il riferimento va allo spareggio per il primo posto in classifica nel campionato Allievi provinciali U16 A che l’altra sera ha visto impegnate, sul campo neutro di Gallarate, Fbc Saronno e Gorla Minore. Ci sono voluti i calci di rigore, per stabilire un vincitore, ed alla fine si sono imposti i saronnesi col minimo scarto, 9-8.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

14052023