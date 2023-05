x x

SARONNO – Negli ultimi 9 anni nessuno l’ha dimenticato: gli amici, i conoscenti, i concittadini e più in generale chi condivideva con lui la passione per la corsa e il mondo dei pedali si sono ritrovati in tanti eventi ed iniziative per esprimere la propria vicinanza. Non stupisce quindi il grande cordoglio e dolore per la scomparsa di Angelo Camnaghi 60enne saronnese.

L’uomo è rimasto vittima di un drammatico incidente nel luglio 2014. Era una domenica mattina e Angelo si stava godendo un giro in bici quando è stato investito da un auto sulla statale 31 poco prima del confine con Rovello Porro. L’automobilista si era dileguato subito dopo l’incidente senza fermarsi a prestare aiuto salvo poi essere identificato e rintracciato dai carabinieri. Il 51enne ferito era stato soccorso dall’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e trasferito con l’elisoccorso a Varese e ricoverato in prognosi riservata. Non ha mai superato le conseguenze dell’incidente ed era stato trasferito all’ospedale Valduce di Como dove si è spento.

La famiglia e l’intera comunità saronnese non hanno mai dimenticato Angelo: la sua storia e le sue passioni. Presto è nato il gruppo Forza Angelo formato da appassionati della corsa, del Gap Saronno e non solo, che hanno partecipato numerosissimi a tantissimi eventi cittadini dalla Strasaronno alla staffetta 24 per un’ora.

L’annuncio è arrivato nelle ultime ore dalla moglie Katia: “Ciao Angelo, dopo lunghi anni di sofferenza, anche per te è arrivato il momento di trovare un po’ di pace e serenità. Sei stato un guerriero, hai lottato tanto. Adesso finalmente potrai riprendere a correre e pedalare lassù tra le nuvole. Amore ti vogliamo bene”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione