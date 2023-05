x x

GERENZANO – Una competizione ricca di emozioni e di grande soddisfazione quella a che ha visto protagoniste le atlete bianco/rosso del gruppo Majorettes del Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano.

Domenica 7 maggio si è svolta la 7° gara sociale dell’anno agonistico 2022/2023 – nbta Italia – a Gerenzano , presso il Palazzetto dello Sport che ha visto scendere in campo 13 squadre provenienti, dal Nord Italia, dove, le atlete bianco/rosso che compongono la squadra Majorettes s.c., sono riuscite a conquistare ben 5 podi: grande entusiasmo per i risultati ottenuti grazie al grande lavoro svolto in questi mesi di allenamento e di lavoro di squadra.

Di seguito i risultati nelle diverse Performance sia di Twirling che di Majorettes: primo podio per Oprea Erika nella disciplina 1 bastone, primo podio per Sara De Domenico e Erika Oprea nella disciplina duo, secondo podio per Chiara Minniti nella disciplina x-strutting junior B, primo podio per Giulia Basile e Paula Damiani nella disciplina accessori duo, primo podio per il gruppo delle piccole nella disciplina traditional pompons corp p.

“Quest’ultima performance di gara, la disciplina traditional pompons corps è per la nostra squadra la più rappresentativa perchè i pompons sono quelli accessori che non possono mai mancare alle ragazze in versione Majorettes quando fanno gli spettacoli con la banda musicale – menziona il presidente del Corpo Musicale Santa Cecilia Paolo Vanzulli. Presente alle Premiazioni con il vice-presidente Miriam Busnelli che ha rimarcato: “La passione e l’impegno costante sono alla base dei risultati ottenuti oggi e punti cardini della vita”; presenti anche il sindaco Stefania Castagnoli e l’assessore Luca Rimoldi.

Essendo la Gara disputatasi in paese, non poteva certo mancare il grande tifo per la squadra: gli spalti erano gremiti di genitori, parenti, amici che sono accorsi a vedere le tante performace che si sono susseguite durante l’intera giornata e festeggiando poi con l’intera squadra, le allenatrici, i genitori nonchè l’intero direttivo del corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano che si è occupato dell’organizzazione dell’evento.

Prossimo appuntamento per le majorettes è il campionato italiano che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 16 al 18 giugno, quale tappa conclusiva dell’interessante e soddisfacente anno agonistico 2022/2023.