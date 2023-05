x x

SARONNO – Non c’è pace per la palestra del liceo classico Legnani di via Antici: nella notte tra martedì e mercoledì una nuova intrusione notturna nella struttura scolastica a pochi passi dal Municipio che ospita anche la scuola elementare Ignoto Militi.

Ancora una volta punto d’accesso la porta antipanico rotta. Era stato posizionato un lucchetto ma senza troppe difficoltà è stato divelto. Gli intrusi hanno così guadagnato l’accesso e sono entrati nella struttura dove hanno passato la notte.

Effrazione scoperta la mattina successiva dal personale della struttura che ha allertato la polizia locale e anche i carabinieri della compagnia cittadina. Solo l’altro giorno si era tenuto l’intervento di sanificazione voluto dal Comune, proprietario dello stabile, dopo l’effrazione di settimana scorsa che tanto clamore aveva suscitato anche con il furto di un cellulare e di alcune collane degli studenti. Proprio gli studenti avevano resi noti i dettagli dell’intrusione dell’altro giorno e la stessa cosa ha fatto la direzione spiegando l’accaduto ai genitori e anticipando un incontro con l’Amministrazione per risolvere il problema.

Sul posto ha effettuato un sopralluogo anche l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò ma le effrazioni notturno, diventati continue dal mese scorso, continuano evidentemente senza soluzione di continuità.

