SARONNO – Giovedì 11 e venerdì 12 maggio verranno effettuati i lavori di asfaltatura del dosso di via Monte Bianco. Per consentire l’intervento in sicurezza, dalle 8.30 alle 18.30 di entrambe le giornate vigeranno il divieto di transito nella via stessa (eccetto per i residenti) e il divieto di sosta. L’arriva dall’Amministrazione comunale sul sito istituzionale e su Facebook.

L’arteria si trova nel quartiere Prealpi precisamente nella zona tra via Volonterio e piazza dei Mercanti.

