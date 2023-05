x x

SARONNO – Due medaglie d’oro ed una di bronzo per la saronnese Chiara Zaffaroni, che ha vinto i mondiali di nuoto in apnea in Kuwait. Per Chiara, in questi giorni, sono dunque giunti tanti successi ai Mondiali, nel Paese mediorientale.

L’avventura delle azzurre raccontata dalla federazione Fipsas

E’ la Federazione sport subaquei, la Fipsas, a riepilogare gli intensi tre giorni in Kuwait.

“Grandissimo esordio degli azzurri al Campionato mondiale Cmas di apnea Indoor in Kuwait. Neanche il tempo di iniziare, infatti, e sono subito arrivate quattro medaglie: un argento e tre bronzi. A conquistare l’argento è stata Aurora Ricciardelli, che, nella speed 100 m – categoria junior, con il tempo di 48’’ e 15, si è arresa soltanto alla turca Adasu Ramazanoglu, oro con 43’’ e 64. Ha completato il podio l’ecuadoriana Sabine Manz, terza con 56’’ e 11. Brillanti anche le prestazioni di Chiara Zaffaroni, Guglielmo Alicicco e Paolo Fontana, bravissimi tutti e tre a conquistare una meritatissima medaglia di bronzo. La Zaffaroni e Alicicco se la sono aggiudicata nella speed 100 m con il tempo, rispettivamente, di 40’’ e 08 e 33’’ e 24″.

Poi la seconda giornata, “con l’Italia che conquista altre quattro medaglie: una d’oro, due d’argento e una di bronzo. A salire sul gradino più alto del podio è stata Chiara Zaffaroni, che, con il tempo di 1’ 33’’ e 86, oltre a laurearsi campionessa mondiale di apnea endurance 4×50 m, ha stabilito anche il nuovo record mondiale Cmas della specialità”.

Infine la terza giornata, “l’Italia conquista altre tre medaglie e lo fa con Chiara Zaffaroni, Aurora Ricciardelli e Giuseppe Fusto, che, nell’endurance 8×50 m, si sono resi protagonisti, rispettivamente, di due ori e un argento. A regalare la prima gioia agli azzurri è stata Chiara Zaffaroni, che, con il tempo di 4’ 10’’ e 19, oltre a conquistare il titolo iridato (il secondo in due giorni, ieri era stato il turno di quello di apnea endurance 4×50 m), ha pure stabilito il nuovo record mondiale Cmas della specialità, anche in questo caso il secondo in due giorni”.

(foto: alcune immagini di Chiara Zaffaroni)

