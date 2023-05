x x

SARONNO – “A causa delle avverse condizioni climatiche che da giorni stanno colpendo l’Emilia Romagna e che continueranno anche nelle prossime ore, così come comunicato dalla Protezione civile regionale ha emanato l’allerta arancione per la provincia di Forlì-Cesena, la doppia sfida in programma sabato 13 maggio tra Forlì e Saronno Softball è stata rinviata a data da destinarsi”. Lo comunica la società saronnese.

Resta invariato, per il resto, il programma della serie A1, con Caronno Pertusella in campo.

Calendario

Sabato 13 maggio

Ore 15:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Taurus Donati Gomme Old Parma – Mkf Bollate

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Rheavendors Caronno – Metalco Thunders Castelfranco

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Macerata – Bertazzoni Collecchio

Domenica 13 maggio

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Sestese

Classifica

Inox Team Saronno (10 vittorie – 2 sconfitta, .833); Mkf Bollate, Forlì (9-3, .750); Rheavendors Caronno (8-4, .667); Mia Office Blue Girls Pianoro, (6-6, .500); Macerata (5-7, .417); Bertazzoni Collecchio, Metalco Thunders Castelfranco, Taurus Donati Gomme Old Parma (4-8, .333); Sestese (1-11, .083).

12052023