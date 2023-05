x x

SARONNO – Dopo gli acquazzoni di ieri, come andrà oggi su Saronno e circondario. Le previsioni del servizio meteorologico di Regione Lombardia restano nel segno della variabilità, così come per i giorni a seguire.

“Oggi ancora giornata instabile e nuvolosa – spiegano da Meteo Lombardia – Precipitazioni sparse per gran parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, con tendenza in parte all’esaurimento verso sera. Sui rilievi precipitazioni più frequenti e diffuse in particolare sui settori prealpini, dove potranno formarsi isolati temporali nel pomeriggio”. Insomma, tutto fa pensare che il maltempo si stia preparando a rovinare il weekend, non solo a Saronno ma in tante località italiane. A Forlì è stato preventivamente rinviato, già ieri, l’incontro previsto oggi fra la squadra locale ed il Saronno per la serie A1 di softball.

13052023