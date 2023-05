x x

SAN FRATELLO – Tanti i saronnesi in apprensione per le notizie provenienti dalla Sicilia, dalla cittadina di San Fratello ormai da tanti anni legata da un rapporto “speciale” con Saronno, grazie anche all’impegno di tanti sanfratellani abitanti in città. Le due località, anche se sinora non è stato mai messo “nero su bianco”, sono praticamente gemellate e tanti sono ogni anno le visite reciproche. E dunque si comprende come mai molti cittadini di Saronno stiano seguendo da vicino l’evolversi della situazione a San Fratello dove ieri mattina si è verificata una grossa frana; un enorme masso è caduto per la strada.

Non ci sono stati feriti ma grande è stata la paura da parte di molti residenti in zona, alcuni dei quali si sono prudenzialmente allontanati dalla propria abitazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: l’enorme masso che è franato in strada a San Fratello)

13052023