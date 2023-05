x x

SARONNO – Dedicato alla memoria di Gianfranco Palazzoli, si tiene oggi e domani l’Open di Saronno di tennis tavolo proprio dalla società locale, Tt Saronno. L’appuntamento è fissato al Paladozio di via Biffi, oggi dalle 9 al tardo pomeriggio; domenica dalle 8.30 (anche con le gare paralimpiche) a pomeriggio inoltrato.

Oltre 500 gli iscritti, da tutta la Lombardia ma ci saranno anche concorrenti in arrivo anche da più lontano, ovvero da Piemonte ed Emilia Romagna: insomma, ancor prima dell’avvio delle gare, già una grande soddisfazione per gli organizzatori del Saronno tennistavolo. Per tutti, innanzitutto, sarà una grande festa di questa disciplina sportiva.

(foto archivio: un precedente evento del tennis tavolo a Saronno)

