SARONNO – Poetesse, scrittrici e musiciste le cui voci sono state silenziate o nascoste perché donne: è questo il tema che l’evento di Rete Rosa, in collaborazione con il comune di Saronno, dal titolo “Voci negate”, la prossima domenica 14 maggio alle 16.30 in Villa Gianetti di via Roma, vuole portare in risalto. Ad andare in scena, con musiche e poesie scelte da Rete Rosa, vuole portare in scena un recital di poesie iraniane e afgane, con il concerto Donne in musica del duo Koinoo, composto da Regina Marazzo al flauto e Renato Finazzi al pianoforte.

L’ingresso è ad offerta libera e ogni ricavato sarà devoluto a sostegno di Rete Rosa e all’impegno come centro antiviolenza a Saronno.

