Città

SARONNO – Rete Rosa al contrasto alla violenza di genere apre la campagna di tesseramento soci per il 2024 si svolgerà dall’11 marzo al 31 marzo.

Per diventare soci:

compilando la richiesta di adesione che trovate in allegato e rispedendola all’indirizzo e-mail [email protected] versando la quota associativa di 20 euro.

Modalità di pagamento: bonifico all’iban dell’associazione iban IT22 S076 0110 8000 0101 0704 979. Specificando nella causale il Vostro nome e cognome e indicando “Quota Associativa 2024″. Vi chiediamo gentilmente di comunicare l’avvenuto versamento all’indirizzo e-mail [email protected].

La ricevuta di versamento della quota associativa vi verrà trasmessa via mail. L’originale sarà disponibile in segreteria in sede per il ritiro di persona. L’iscrizione dà diritto a partecipare alle riunioni dell’assemblea dei soci dell’associazione con diritto di voto. Sarete inoltre sempre aggiornati sulle iniziative ed eventi promossi da Rete Rosa.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti