SOLARO – “Storie di donne da ricordare” messe in scena domenica 21 aprile, alle 16, al Polo di Comunità di Regina Elena. Le letture sono tratte dal testo di Barbara Avanzini e saranno interpretate dalla compagnia teatrale amatoriale “Alle cinque”. Durante la presentazione del libro interverrà anche la presente di Rete Rosa Centro Antiviolenza Territoriale di Saronno Oriella Stamerra. L’evento è organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Solaro con la Biblioteca Comunale di Solaro e Rete Rosa.

Barbara Avanzini è docente di lingua e letterature straniere moderne, oltre che autrice di racconti. Collabora con la testata ilbello.info, ideatrice della rubrica “Letture vagabonde” a tema letterario e cinematografico e animatrice della compagnia teatrale amatoriale “Alle cinque”.

Monica Beretta, assessore alla Cultura: «Un libro che ripercorre la storia di venti figure femminili letterarie e donne “in carne e ossa”. L’autrice assegna ad ognuna una ghirlanda di fiori e di colori e dà loro voce attraverso la compagnia amatoriale “Alle cinque”. Per l’occasione avremo anche la testimonianza della presidente del centro territoriale antiviolenza Rete Rosa di Saronno Oriella Stamerra.

L’autrice, attraverso una raffinata scelta di talenti femminili, invita a non dimenticarle e rafforza una memoria collettiva, preziosa anche per la conoscenza di sé e del proprio divenire. Mettendosi in ascolto di “Donne da Ricordare in Scena” si diventa ponti speciali del riscatto culturale e sociale di protagoniste della storia a volte dimenticate».