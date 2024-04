Eventi

UBOLDO – In occasione dell’installazione della panchina rossa vicino al palazzo municipale, il comune di Uboldo, grazie anche alla collaborazione di alcune associazioni del territorio, invita la comunità a partecipare all’incontro che si terrà martedì 23 aprile, a partire dalle 20.45, ospitato dalla Casa dei Talenti.

Questo evento è stato pensato per essere un momento di ritrovo semplice e spontaneo, un’occasione per poter porre l’attenzione su delicate situazioni di disagio che possono colpire, come sempre più spesso avviene, le donne. Durante l’incontro verranno illustrate anche le diverse modalità con cui poter effettivamente aiutare le persone vittime di questi soprusi. Lo scopo della serata sarà fondamentalmente quello di diffondere un messaggio di solidarietà e di sottolineare come la violenza non sia mai amore, in nessun caso.

Nel corso dell’evento il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i preziosi contributi delle organizzazioni saronnesi Rete Rosa e Villaggio Sos, in più sarà recitata una poesia tutta dedicata alle donne.

(foto d’archivio)

