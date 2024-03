Città

SARONNO – Saronno Servizi rinnova l’impegno degli anni scorsi con Rete Rosa, donando, anche per il prossimo venerdì 8 marzo, un aiuto concreto per i diritti delle donne.

Come già successo lo scorso 25 novembre, anche per la giornata internazionale della Donna Saronno Servizi procederà a donare parte del ricavato dei biglietti venduti nella giornata dell’8 marzo nella sede della piscina di via Miola e al palaghiaccio di via Piave 1 all’associazione saronnese Rete Rosa, impegnata nella lotta contro la disparità di genere e la violenza sulle donne.

A dare comunicazione del rinnovo dell’iniziativa è la stessa Saronno Servizi: “In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle

donne, Saronno Servizi Ssd vuole essere ancora partecipe in modo concreto. Per questo motivo Saronno Servizi Ssd-Piscina e

Palaghiaccio, ha deciso di donare una parte dell’incasso, ricavato dalla vendita dei biglietti di nuoto e pattinaggio libero staccati nella giornata di venerdì 8 marzo, all’associazione Rete Rosa Onlus, centro territoriale antiviolenza.”

