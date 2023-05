x x

TRADATE – Ruba l’auto al postino a Varese e si allontana; l’hanno rintracciato gli agenti della polizia di Stato nelle zone di spaccio al Parco Pineta a Tradate: a finire in manette un 51enne. E’ successo ieri alle 12: un giovane portalettere, mentre stava effettuando una consegna di corrispondenza, in via dei Mille a Varese, è stato spinto con forza da un uomo il quale, notando che le chiavi dell’autovettura di servizio erano cadute a terra, repentinamente, le ha recuperate per poi salire sull’autovettura delle Poste, riuscendo a dileguarsi nonostante il tentativo di inseguimento a piedi da parte del postino.

La polizia ha iniziato a cercarlo, l’auto delle Poste è stata vista passare a Vedano Olona e Castiglione Olona e già alle 12.30 le pattuglie della Squadra mobile l’hanno ritrovata a Pianbosco di Tradate. Il fuggiasco è stato bloccato dopo che col mezzo delle Poste aveva pure urtato una delle pattuglie. In tasca il 51enne, volto già noto anche come consumatore di stupefacenti, aveva i soldi sottratti dal portafogli del postino, che era nell’auto.

14052023