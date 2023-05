x x

SARONNO – Non è una novità in città: qualcuno perde un portafoglio e dei cittadini volenterosi lo portano in comando. Così la polizia locale partendo da quando contiene l’effetto personale, documenti ma anche tessere, rintraccia il proprietario. Quello che rende unico l’episodio di questa settimana è il fatto che il tutto sia avvenuto in meno di un’ora.

In sostanza in mattinata una 38enne saronnese ha trovato portafoglio in centro. Ha subito deciso di portarlo al comando di polizia locale. Qui il personale della centrale operativa con una piccola ma efficace indagine è risalita dall’identità al recapito del proprietario, un caronnese di 33 anni, e l’ha contattato. Il giovane si trovava ancora a Saronno e così il portafoglio contenenti ancora tutti i documenti e il contante con cui era stato smarrito, circa 70 euro, è stato restituito in meno di sessanta minuti.

(foto archivio)

