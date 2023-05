x x

COGLIATE – I pronostici sono stati tutti confermati: il sindaco uscente Andrea Basilico ha conquistato il secondo mandato. Il trend è stato chiaro fin dai primi seggi dove i voti di Basilico sono sempre stati il doppio del candidato avversario Bianchi ma dopo le 16 sono arrivati i primi dati ufficiosi che hanno dato il via ai festeggiamenti.

“Un risultato al di sopra delle aspettative – il primo commento del sindaco Basilico che ha seguito lo spoglio ai seggi alla scuola media tra scrutatori e giornalisti – anche per tutti i componenti della lista. Gli elettori hanno apprezzato la concretezza dimostrata in cinque anni.” Andrea Basilico è stato eletto con una larga maggioranza alla guida di una coalizione formata da Lega – Forza Italia superando Paolo Bianchi consigliere comunale uscente sostenuto dalla lista Progetto in Comune.

Una vittoria che non ha risentito del calo dell’affluenza che, in linea con i dati regionali, provinciali e nazionali, è stata in calo. Si sono recati alle urne il 50,56% degli aventi diritto. Il calo rispetto all’ultima tornata amministrativa è stato considerevole se si pensa che la percentuale era arrivata al 56,86%.

Andrea Basilico si è imposto con una percentuale superiore al 70% mentre l’avversario Paolo Bianchi non è arrivato al 30%.

