ORIGGIO – Traffico rallentato nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A8 in direzione sud, per un ennesimo incidente avvenuto nei pressi del bivio con la A9, dove una automobile si è ribaltata. Erano le 16.45: sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Saronno ed è arrivata la polizia stradale; sul posto anche una ambulanza della Croce rossa e l’automedica. Per fortuna le condizioni dell’uomo a bordo del mezzo, un trentenne, non si sono rivelate particolarmente gravi. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno per tutti gli accertamenti del caso ed essere medicato di lievi contusioni.

Gli agenti della polstrada hanno avviato accertamenti al fine di chiarire la dinamica del sinistro.

(foto archivio)

16052023