ROVELLO PORRO – Ancora un incidente stradale lungo la provinciale 31, l’arteria che collega Cassina Ferrara di Saronno con Rovello Porro dove già ci sono stati molti sinistri. In questo caso è successo nei pressi della rotatoria all’intersezione con via Marchese Pagani dove si sono scontrate un’automobile ed una motocicletta. Il centauro è caduto a terra: si tratta di un uomo di 64 anni, soccorso dall’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e trasportato all’ospedale di Saronno; le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Il fatto è accaduto alle 7, sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, i militari si sono occupati dei rilievi del sinistro e deviare il traffico, che di prima mattina è presto diventato piuttosto intenso, con code e rallentamenti.

La provinciale 31 è la strada dove recentemente la Fiab, associazione dei ciclisti, ha posizionato una simbolica “ghost bike” bianca, che simboleggia la pericolosità di quel tratto di strada.

(foto: intervento dei soccorsi lungo la stessa strada per un precedente incidente)

