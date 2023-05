x x

CERIANO LAGHETTO – Scarica decine di quintali di rifuiti dell’edilizia nel Parco Groane: è stato preso ed ora dovrà risponderne. A dare questa buona notizia il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo: “Il responsabile del maxi-scarico di rifiuti speciali, scarti di edilizia, avvenuto lo scorso martedì nei nostri boschi, è stato rintracciato tempestivamente dalla polizia locale del Parco Groane, anche grazie alle immagini della nostra video-sorveglianza e alla preziosa collaborazione dei cittadini. Ora per lui, per usare, sono guai seri; anche se personalmente penso che in Italia ci vorrebbero pene molto più severe per questo tipo di comportamenti”.

L’allarme era stato dato dai cittadini, che all’orizzonti, ai margini del bosco, avevano notato decine di grandi sacchi bianchi, dentro resti dell’edilizia ed in particolare piastrelle.

(foto: in lontananza, la discarica ai margini del bosco)

