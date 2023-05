x x

COGLIATE – “Con questo appuntamento elettorale avremmo voluto imprimere un’accelerazione importante al nostro Progetto. Purtroppo non è andata così.” Questo il commento di Paolo Bianchi, candidato sindaco per la lista Progetto in Comune a Cogliate.

“Il voto dei cogliatesi va rispettato e compreso” prosegue Bianchi. “Condurremo un’attività di opposizione sia in Consiglio Comunale che fuori, mirata a produrre proposte ed iniziative sui temi presentati in campagna elettorale.”

“Metà paese non ha preso parte al voto” ricorda Bianchi. “Riteniamo che il dato sull’astensionismo sia il segnale più evidente di come apertura, coinvolgimento, ascolto e partecipazione debbano essere gli elementi da cui ripartire se si vuole sperare di ricostruire una comunità viva e responsabile.”

Per Bianchi infine il ringraziamento “a tutti coloro che hanno consentito a Progetto in Comune di raggiungere questo risultato sia attraverso il sostegno del voto sia attraverso l’incessante opera prestata in queste settimane di campagna elettorale. Ho trovato molte porte aperte in queste settimane di incontri con la cittadinanza: sarà nostro compito e responsabilità continuare in questa direzione.”

Record di preferenze a Cogliate per Vincenzo Di Paolo. Il candidato della lista Progetto in Comune, che ha ottenuto 949 voti complessivi, ha ottenuto un risultato personale di 231 voti di preferenza. Di Paolo risulta essere il più votato in assoluto a Cogliate.

“Mi sento di ringraziare i cittadini che hanno voluto darmi fiducia assegnandomi il voto di preferenza” il commento di Vincenzo Di Paolo. “E’ un risultato che non considero soltanto mio, ma che condivido con tante altre persone che ogni giorno mi sostengono, mi sollecitano, mi ricordano la bellezza e le ragioni più vere di un impegno. Un risultato che mi carica di responsabilità. Cercherò di mettere ancora tutto me stesso nelle prossime sfide che dovremo affrontare.”

Insieme a Paolo Bianchi e Vincenzo Di Paolo, per la lista Progetto in Comune entrano in Consiglio Comunale Annamaria Uboldi e Ivan Basilico.