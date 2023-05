x x

SOLARO – Le cure del personale sanitario dell’ospedale Niguarda non sono bastate e ieri, dopo due giornate lunghissime e d’attesa, si è spenta Erika Di Dio la 24enne di Solaro che domenica era stata la vittima dell’incidente avvenuto in A8 all’altezza dell’area Expo, tra gli svincoli per l’A4 e quello di Rho Fiera in direzione dei Laghi.

Sull’incidente sono in corso le indagini della polizia stradale che ha effettuato i rilievi subito dopo il sinistro, alle 4,30 di domenica mattina, e posto sotto sequestro tutti i veicoli. Tutto sarebbe nato dalla Fiat Cinquecento guidata da una ragazza che ha perso il controllo ed è stata colpita da un secondo veicolo che non è riuscito ad evitarla. La 24enne sarebbe stata colpita proprio dopo l’impatto che ha spinto in avanti i due mezzi coinvolti. Si trovava infatti sulla sede stradale dopo essere scesa dalla Fiat. Rapido e tempestivo l’intervento dei mezzi di soccorso. Le due amiche in auto con la 24enne, così come il conducente del secondo mezzo, sono state portate all’ospedale Niguarda e San Carlo per le cure del caso. Le loro condizioni non hanno mai destato preoccupazione. Sono invece apparse subito molto gravi le condizioni della solarese trasferita all’ospedale Niguarda dove nella giornata di ieri si è spenta.

