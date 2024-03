Città

SARONNO – Ragazza aggredita da un cane: è finita all’ospedale.

Sono rimasti sono dei nuovi graffiti all’ex Lazzaroni lo storico stabilimento tra Uboldo e Saronno occupato sabato sera dagli anarchici per la “festa” del quindicesimo compleanno del centro sociale Telos. Domenica mattina alla spicciolata i ragazzi radunati nel cortile principale hanno lentamente, alla spicciolata lasciato il cortile dove sabato sera sono arrivati in corteo da via Concordia dove erano arrivati in corteo.

Incidente stradale ieri pomeriggio in autostrada A8, direzione sud, nel tratto compreso fra Legnano ed il bivio con la A9 ad Origgio: si è registrato alle 16.10 lo scontro fra una automobile ed una motocicletta.

E’ quasi diventata un’attrazione cittadina il cantiere in corso al Parco dell’ex Seminario di via Varese dove nell’ultima settimana è stato completamente abbattuto il muro di recinzione. Con i fondi del Pnrr l’Amministrazione sta rigenerando l’area verde con l’obiettivo di darle una nuova vita.

26032024