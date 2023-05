x x

SARONNO – COMO – Mattinata di passione per i pendolari della linea Milano-Como dove si sono registrati soppressioni e rallentamenti. Tutto è iniziato con un guasto ad un convoglio a Grandate alle 7,45 in pieno orario di punta. I tecnici si sono messi subito al lavoro per liberare il binario ma le operazioni sono state lunghe tanto da proseguire fin quasi alle 9.

Il blocco sulla linea ha provocato almeno 7 soppressioni ma anche convogli che non hanno potuto proseguire la propria corsa oltre la stazione di Fino Mornasco impossibilitato a proseguire. La situazione ha continuato ad essere critica fino alle 10 con i bus presi d’assalto da studenti e pendolari rimasti a terra. La situazione ha iniziato a tornare alla normalità intorno alle 10 quando i convogli da e per Como hanno iniziato ad avere un ritardo contenuto.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione