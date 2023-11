Sport

COMO- Nella 14′ giornata del campionato di Serie B, il Como ospita allo stadio Giuseppe Sinigaglia la FeralpiSalò, allenata dal saronnese Marco Zaffaroni. A uscire vincenti dal match sono i comaschi che, passano in vantaggio subito con la rete di Da Cunha, si fanno agguantare nella ripresa da Compagnon e riescono a rimettere il muso avanti nei minuti di recupero grazie al goal di bomber Gabrielloni.

A fine partita si è espresso così l’allenatore della FeralpiSalò, Marco Zaffaroni: “C’è grande rammarico, perché abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra forte. Abbiamo anche avuto buone opportunità per andare in vantaggio nella seconda parte della gara. Complessivamente la valuto ottima la gara, ma non portare via punti ci provoca un grande rammarico, poiché .”

abbiamo commesso un’ingenuità nel finale che non ci possiamo permettere.

Prosegue Zaffaroni, in merito alla situazione che ha provocato l’espulsione di Letizia: “Non ho visto cos’è successo, ma chiaramente è stato un episodio che per noi è stato decisivo, giocare l’ultima parte della gara in inferiorità numerica è stato penalizzante“.

L’allenatore della Feralpi si è esposto anche sulla prestazione di Camporese: “Era in preventivo, come avevo già detto prima della partita, che giocasse, infatti dopo la febbre di Ceppitelli, ho scelto di farlo partire dall’inizio ed ha giocato tutto il tempo. Sono soddisfatto della sua prestazione“.

Infine, ha analizzato anche la questione goal subiti nei primi minuti di gioco: “Su questo punto di vista, dobbiamo migliorare, perché sta diventando una costante di ogni match. Dobbiamo riuscire ad essere sempre attenti ogni secondo dell’allenamento, perché questa cosa te la porti anche in partita.”

A fine partita ha parlato anche Mattia Compagnon, il classe 2001 autore della rete del momentaneo pareggio: “Finalmente è arrivata questa grande soddisfazione, del primo goal stagionale. Purtroppo ho sbagliato l’occasione della doppietta e del vantaggio, dovevo fare meglio lo scavetto davanti al portiere. C’è delusione, poiché abbiamo fatto una buona prestazione, ma secondo me è questa la strada che dobbiamo inseguire.”

Como 1907-FeralpiSalò 2-1

COMO 1907: Semper, Barba, Odenthal, Curto, Ioannou (27′ s.t. Sala), Baselli (26′ s.t. Kone), Bellemo, Iovine, Da Cunha (26′ s.t. Gabrielloni), Verdi (31′ s.t. Chajia), Cutrone (45′ s.t. Abilgaard). A disp: Vigorito, Solini, Sanchez, Kerrigan, Cerri, Vignali, Mustapha.

ALL: Francesc Fabregas.

FERALPISALO’: Pizzignacco, Martella, Camporese, Bergonzi, Letizia, Balestrero (45′ s.t. Di Molfetta), Fiordilino, Zennaro (45′ s.t. Sau), Parigini (16′ s.t. Felici), La Mantia (16′ s.t. Butic), Compagnon (42′ s.t. Tonetto). A disp: Minelli, Volpe, Ferrarini, Da Cruz, Hergheligiu, Kourfalidis, Pietrelli.

ALL: Marco Zaffaroni.