LAZZATE – E’ Andrea Monti il nuovo sindaco di Lazzate che succede a Loredana Pizzi che ha amministrato il paese negli ultimi 10 anni per due mandati consecutivi.

Alle elezioni comunali di domenica 14 e lunedì 15 Maggioil leghista Andrea Monti ha trionfato con il 50,1% e la sua lista di centrodestra “Progetto Lazzate 2030”, staccando ampiamente le due liste avversarie: Fratelli d’Italia con la candidata Lorella Babetto al 29,7% e Lazzate in Movimento con il candidato Andrea Fenocchio ha chiuso al terzo posto con il risultato del 20,1%.

Andrea Monti, nato a Lecco il 28 giugno 1978, si è diplomato al Collegio De Amicis di Cantù nel 1996. Dopo varie esperienze lavorative nel settore dell’impiantistica elettrica industriale, diventa libero professionista svolgendo attività di consulenza commerciale per conto di alcune aziende operanti nel settore di servizi alle aziende e alla PA. E’ figlio dell’indimenticabile sindaco e senatore Cesarino Monti e ha alle spalle una fulgida carriera politica: dal 1997 al 2001, dal 2006 al 2023 è stato sempre eletto tra i banchi del consiglio comunale di Lazzate. Nel 2018 è stato nominato Assessore al Territorio, Istruzione, Sicurezza, Commercio/Imprese dal Sindaco Pizzi. E’ stato Assessore al Turismo, caccia e pesca, attività produttive, sport- tempo libero, Autodromo dal 2009 al 2014 della Provincia di Monza e della Brianza. Dal 2013 al 2018 è stato Assessore Territorio, rapporti con la stampa, sicurezza, sistemi informatici, commercio, imprese e mercato al Comune di Lazzate. Dal 2014 al 2018 consigliere della Provincia di Monza e della Brianza. Infine dal 2018 al 2023 è stato eletto Consigliere Regionale della Lombardia.

Un risultato straordinario che conferma Lazzate come roccaforte leghista a livello nazionale e con un record eccezionale: un sostanziale monocolore che dura da ben trent’anni!



Interessante anche il dato dell’affluenza, in aumento rispetto a cinque anni fa: hanno votato infatti 3490 lazzatesi su 6455 aventi diritto, ovvero il 54%: un dato salito di ben quattro punti percentuali rispetto a cinque anni fa.



Queste le prime parole del nuovo Sindaco Andrea Monti: “Il primo giorno non si scorda mai, soprattutto quello da Sindaco. La mia stima e il mio grazie vanno indistintamente a tutti i cittadini di Lazzate. A quelli che mi hanno dato fiducia, a coloro che hanno scelto altri candidati e anche a chi non siamo riusciti a convincere a venire a votare. Da oggi si lavora per tutta la comunità lazzatese, fatta di persone straordinarie. Da oggi si ama Lazzate tutti insieme, per diventare grandi ”.

Da stamane il Sindaco è già al lavoro nel suo nuovo ufficio in Municipio: tra le prime incombenze, la formazione della nuova Giunta e la convocazione del primo Consiglio Comunale nelle prossime settimane.