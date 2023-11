Sport

COMO- Nella 14′ giornata del campionato di Serie B, la FeralpiSalò è ospite al Sinigaglia contro il Como 1907, nella prima partita da allenatore della squadra dei lariani di Cesc Fabregas. La partita è avvincente e viene vinta dai padroni di casa con il risultato di 2 a 1, infatti alla rete di Da Cunha risponde Compagnon, ma a deciderla è Gabrielloni che al 93′ spacca la porta e riporta il Como in vantaggio.

A fine partita Cesc Fabregas, allenatore del Como, si è espresso così in merito alla gara: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, sono soddisfatto della prestazione, perché la cosa più difficile per i ragazzi è stato il cambio dalla difesa a 5 alla difesa a 4 in fase di non possesso, lo abbiamo fatto in 7 giorni ed è stato molto complicato. Ritengo che si debba concretizzare di più nel primo tempo, perché loro difendevano bassi e sfruttavano le palle inattive. Sono molto contento anche per chi è entrato a gara in corso, soprattutto per Gabrielloni, con cui avevo parlato ed ero convinto avesse fatto presto goal e, infatti, è stato così. Dobbiamo attaccare maggiormente lo spazio, alcune volte non abbiamo capito dove stava lo spazio dietro la difesa e, soprattutto nel primo tempo, lo abbiamo fatto anche in maniera forzata, ma è normale le prime volte che si prova.”

Prosegue lo spagnolo, in merito alla nomina per 30 giorni come allenatore: “Per il momento la situazione è questa, il mio obbiettivo è quello di prendere il patentino e, quando ci sarà l’opportunità, allenare il Como. L’ho già detto in precedenza, alleno giorno per giorno per un mese e non so cosa accadrà, ma stiamo svolgendo di tutto per fare il meglio per la società” .

Per quanto riguarda la mancata convocazione di Scaglia e Cassandro, l’ex Arsenal ha dichiarato: “Questa è la cosa più brutta per un allenatore. Tutti sono molto importanti, sono stato ingiusto con qualcuno, poiché tutti meritavano di giocare per il modo in cui si sono allenati, però io devo prendere delle decisioni, anche perché giocheremo una partita importante tra soli 3 giorni”.

L’allenatore del Como, in merito al rapporto dai due volti con i tifosi, ha detto: “Loro sono una motivazione importante per me, devo e voglio dimostrare ogni giorno quello che so fare, fa parte della mia mentalità. Quello che ho fatto da giocatore, per me è passato, è iniziata una nuova era e devo capire e imparare moltissimo, ma sempre con umiltà e lavoro”.

Como 1907-FeralpiSalò 2-1

COMO 1907: Semper, Barba, Odenthal, Curto, Ioannou (27′ s.t. Sala), Baselli (26′ s.t. Kone), Bellemo, Iovine, Da Cunha (26′ s.t. Gabrielloni), Verdi (31′ s.t. Chajia), Cutrone (45′ s.t. Abilgaard). A disp: Vigorito, Solini, Sanchez, Kerrigan, Cerri, Vignali, Mustapha.

ALL: Francesc Fabregas.

FERALPISALO’: Pizzignacco, Martella, Camporese, Bergonzi, Letizia, Balestrero (45′ s.t. Di Molfetta), Fiordilino, Zennaro (45′ s.t. Sau), Parigini (16′ s.t. Felici), La Mantia (16′ s.t. Butic), Compagnon (42′ s.t. Tonetto). A disp: Minelli, Volpe, Ferrarini, Da Cruz, Hergheligiu, Kourfalidis, Pietrelli.

ALL: Marco Zaffaroni.