SARONNO – Dal 17 al 24 maggio scopri tutti gli eventi e i film in programma al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – dal 24 maggio da non perdere l’attesissimo LIVE-ACTION firmato Disney : LA SIRENETTA di Rob Marshall. Pronti a tuffarvi in fondo al mar? Prevendita aperta!

Mercoledì 24 & Giovedì 25 ore 17.30

Venerdì 26 ore 21.00

Sabato 27 & Domenica 28 ore 15.00 – 17.45 – 21.00

Lunedì 29 ore 21.00

Appuntamento con la Grande Arte al Cinema: BORROMINI E BERNINI. LA SFIDA ALLA PERFEZIONE diretto da Giovanni Troilo. Un appuntamento al cinema col docufilm sull’artista che ha dato nuova vita all’architettura: ci viene raccontata la rivoluzione di un genio solitario che cambia per sempre l’aspetto di Roma, attraverso una sfida personale alle convenzioni e ai pregiudizi.

Venerdì 19 maggio ore 15.30 & 21.00

Da sabato 20 maggio, dopo l’ultima commedia Mon Crime – La Colpevole sono io, François Ozon torna in sala con PETER VON KANT (v.m. 14) una libera trasposizione del film Le lacrime amare di Petra von Kant. Il film ha ottenuto 2 candidature a Cesar, 1 candidatura a Lumiere Awards.

Sabato 20 ore 17.30 – 21.00

Domenica 21 ore 17.30 – 21.00

Lunedì 22 ore 21.00

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – Proseguono con successo:

la commedia romantica LOVE AGAIN con Celine Dion e Priyanka Chopra

Sabato 20 maggio ore 21.00

Domenica 21 ore 17.30

Lunedì 22 ore 21.00

e l’ultima commedia di Pupi Avati LA QUATTORDICESIMA DOMENCA DEL TEMPO ORDINARIO

Sabato 20 ore 17.30

Domenica 21 ore 21.00

Appuntamento con L’OPERA AL CINEMA in diretta da Royal Opera House di Londra LA BELLA ADDORMENTATA – un vero gioiello del repertorio del balletto classico, ed uno spettacolo perfetto per le famiglie. Acquista il biglietto in prevendita con la promozione a tariffa ridotta per tutti!

Mercoledì 24 maggio ore 20.15

Un evento unico e speciale per un solo giorno sul grande schermo: ROGER WATERS in diretta da PRAGA con il concerto THIS IS NOT A DRILL. L’evento cinematografico globale, diretto da Sean Evans, offrirà ai fan la possibilità di vedere e ascoltare il suo acclamato spettacolo dal vivo in tutta la sua potenza cinematografica. Acquista il biglietto in prevendita con la promozione speciale a tariffa ridotta per tutti!

Giovedì 25 maggio ore 20.45

Lo spettacolo continua con la CINEFORUM Lo spettacolo continua…:

ARGENTINA 1985 regia di Santiago Mitre. Tratta della dittatura “feroce, clandestina e vigliacca” che ha governato l’Argentina dal 1977 al 1983, spargendo sangue e terrore.

Mercoledì 17 maggio al Nuovo Cinema Prealpi alle ore 15.30 & 21.00

alle ore 15.30 & 21.00 Giovedì 18 maggio al Cinema Silvio Pellico alle ore 21.00

Prossimo appuntamento LE PETIT PIAF regia di Gérard Jugnot. In un villaggio sull’isola della Réunion, Nelson, 10 anni, sogna di diventare un cantante famoso e si è iscritto al programma televisivo Star Kids. Una commedia di “buoni sentimenti” per tutta la famiglia, ambientata tra i magnifici paesaggie dell’isola della Reunion.

Al Cinema Silvio Pellico :

Mercoledì 24 maggio ore 21.00

Giovedì 25 maggio ore 15.30 – 21.00

Al Nuovo Cinema Prealpi :

Mercoledì 24 maggio ore 15.30 (spettacolo serale spostato al Silvio Pellico)

