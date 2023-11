Sport

COMO- Dopo la vittoria del Como 1907 contro la FeralpiSalò del saronnese Marco Zaffaroni con il risultato di 2 a 1, si sono espressi in conferenza stampa gli autori dei goal dei lariani, Da Cunha e Gabrielloni.

Il francese, attaccante della squadra di Fabregas, Lucas Da Cunha ha dichiarato: “Sono molto contento di aver segnato, mi sentivo molto bene in campo, nonostante alcune istruzioni diverse, mi sono sentito subito a mio agio. Ho giocato nella stessa posizione che avevo con mister Longo, ma ci siamo scambiati spesso con Ioannou, perché abbiamo capito che il difensore non seguiva il movimento e ne abbiamo approfittato“.

Sulla posizione in classifica Da Cunha ha detto: “E’ sicuramente ottima, ma pensiamo già a martedì con il Lecco, che sarà molto dura. Noi scendiamo in campo per vincere e ci prepareremo al meglio per farlo”.

Anche il bomber Gabrielloni, sempre più amato dal popolo comasco, si è espresso a fine partita: “Il goal mi mancava tantissimo, è stata una liberazione ed è stato bellissimo farlo oggi, nei minuti di recupero e in una partita decisiva. Sono molto felice anche perché è stato il mio 100° goal in carriera. I mesi senza segnare iniziavano a pesare e spero che nelle prossime partite ne arrivino altri”.

Prosegue l’attaccante: “Secondo me abbiamo fatto una buona partita, bisogna sempre ricordarsi che è una partita di B, contro la FeralpiSalò che, nonostante sia una neopromossa, ha giocatori importanti per la categoria. La nostra colpa è stata quella di non raddoppiare e con il pareggio subito e la frenesia di tornare avanti abbiamo perso lucidità. E’ una vittoria importante, perché ci dà morale anche per il derby di martedì contro il Lecco”.

Infine la dedica del goal: “Lo voglio dedicare in primis a me stesso, perché è stato un periodo complicato, quando cerchi il goal e non arriva è difficile, ma , quando ho segnato ho sentito tutto il loro affetto e la loro stima e questo è qualcosa di impagabile”.

Como 1907-FeralpiSalò 2-1

COMO 1907: Semper, Barba, Odenthal, Curto, Ioannou (27′ s.t. Sala), Baselli (26′ s.t. Kone), Bellemo, Iovine, Da Cunha (26′ s.t. Gabrielloni), Verdi (31′ s.t. Chajia), Cutrone (45′ s.t. Abilgaard). A disp: Vigorito, Solini, Sanchez, Kerrigan, Cerri, Vignali, Mustapha.

ALL: Francesc Fabregas.

FERALPISALO’: Pizzignacco, Martella, Camporese, Bergonzi, Letizia, Balestrero (45′ s.t. Di Molfetta), Fiordilino, Zennaro (45′ s.t. Sau), Parigini (16′ s.t. Felici), La Mantia (16′ s.t. Butic), Compagnon (42′ s.t. Tonetto). A disp: Minelli, Volpe, Ferrarini, Da Cruz, Hergheligiu, Kourfalidis, Pietrelli.

ALL: Marco Zaffaroni.